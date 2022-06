Nintendo Switch 2 sempre più vicina? Le spese hardware di Nintendo insospettiscono

Si ritorna a parlare del presunto successore di Nintendo Switch, da tempo al centro delle voci di corridoio ma senza che finora si sia mai concretizzato qualcosa sulla questione. Ad alimentare i sospetti che un nuovo hardware esista sono però le recenti spese per i componenti effettuate da Nintendo.

Stando ai dati emersi in rete e che si sono rapidamente diffusi tra i forum più popolari quali ResetERA, nell'anno fiscale 2022 la casa di Kyoto avrebbe speso oltre 66 milioni di yen per risorse e materiali grezzi, almeno il doppio rispetto a quanto fatto nel 2019, dove si investirono più di 32 milioni di yen per gli stessi elementi. Quell'anno vide il lancio di Nintendo Switch Lite, la versione solo portatile della console ibrida.

Ciò ha dunque portato ad ipotizzare che, data la massiccia spesa effettuata dalla Grande N, le componenti acquistate servano per dare vita all'ipotetica Nintendo Switch 2 o a un modello Pro della piattaforma attuale, che potrebbe arrivare già nel 2023. Tuttavia, non si esclude nemmeno la possibilità che Nintendo abbia voluto utilizzare quei capitali per assicurarsi materiali sufficienti per la produzione dei modelli attualmente in commercio, in un periodo in cui la crisi dei semiconduttori ha messo a dura prova la produzione di console e PC di ultima generazione.

Nelle scorse settimane un annuncio di lavoro NVIDIA ha alimentato le speculazioni su Nintendo Switch 2, sebbene non contenesse nessun tipo di riferimento al colosso nipponico e le sue produzioni hardware. In ogni caso c'è anche chi, come l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, ipotizza che Nintendo Switch 2 non replicherà il successo del predecessore. Sarà interessante vedere come intenderà muoversi la Grande N con la sua futura console, in uscita chissà quando.