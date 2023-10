Nintendo Switch 2 sempre più vicina? Spunta il brevetto di un nuovo hardware

Un altro possibile indizio lascia intendere che l'annuncio ufficiale della nuova console Nintendo non sia ancora troppo lontano. Oltre alla rimozione del reveal trailer dell'originale Nintendo Switch dal canale Youtube ufficiale della Grande N, in rete è ora emerso un brevetto hardware depositato nel 2022 dalla casa di Kyoto.

Considerato che il brevetto parla di un hardware da gioco con funzioni portatili, viene spontaneo pensare che possa essere collegato a Nintendo Switch 2, considerato tra l'altro il design della presunta console ben diverso rispetto a quello della prima Switch. Qualora lo stile dovesse essere davvero quello mostrato nel brevetto, Switch 2 si presenterebbe con uno schermo grande fino a coprire quasi tutto il dispositivo e con i tasti ridistribuiti su entrambi i lati dell'apparecchio (stick analogico a sinistra, i quattro tasti principali a destra).

Switch 2 non sembrerebbe avere spazio per i Joy-Con, anche se chiaramente non c'è alcuna conferma in tal senso. Lo schermo invece sembrerebbe sensibile alla pressione e dovrebbe quindi avere funzioni touch, mentre la parte inferiore della console sarebbe dotata di porta USB, tasto Home ed un pulsante simile a quello Create presente nel DualSense di PS5. Sul lato superiore, infine, troviamo lo slot dove inserire le cartucce dei giochi così come i tasti per regolare il sonoro ed il jack per le cuffie.

E' bene precisare che non ci sono al momento conferme ufficiali sul fatto che il brevetto sia realmente collegato a Nintendo Switch 2 e non è dunque da escludere che possa riguardare tutt'altro progetto. Tuttavia, con Nintendo che potrebbe aver mostrato il Pro Controller di Switch 2 per errore, non è da escludere che quanto emerso possa realmente riguardare la futura console della Grande N. Non resta che aspettare ancora un po'.