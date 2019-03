Nintendo Switch 2019: i due modelli monteranno schermi Sharp?

Questa mattina il Wall Street Journal ha parlato di due nuovi modelli di Nintendo Switch in arrivo nel 2019, uno di fascia premium ed uno più economico che dovrebbe prendere il posto delle console della famiglia 3DS/2DS.

Al momento non ci sono dettagli ma sembra certo che i due modelli avranno un design differente rispetto a quello di Nintendo Switch Standard, uno dei due potrebbe (il condizionale è d'obbligo) avere un form factor a conchiglia (stile 3DS, appunto) la fonte specifica inoltre che il modello di fascia superiore "non sarà potente come PS4 PRO o Xbox One X".

Altra voce di corridoio riguarda i display delle due console, che secondo "fonti bene informate che hanno potuto vedere il prototipo di Switch 2019" saranno forniti da Sharp Corporation. Non è chiaro di che tipo di schermi si possa trattare, la fonte parla semplicemente "Liquid Crystal Display" ovvero schermi LCD e non OLED, restiamo comunque in attesa di eventuali conferme o smentite.

Nintendo starebbe lavorando "ad un gran numero di giochi dei suoi principali franchise" così da avere vari titoli first party pronti per promuovere il lancio di Switch Mini e Switch PRO 2019, in arrivo tra l'estate e l'autunno, sempre secondo quanto dichiarato dal WSJ, con presentazione prevista all'E3.