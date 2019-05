Nintendo Switch 2019, il nuovo modello confermato dai risultati finanziari di NVIDIA?

Nei mesi scorsi si è parlato insistentemente di Nintendo Switch Mini e PRO in arrivo a breve, rumor poi parzialmente smentito da Nintendo, la compagnia giapponese ha infatti affermato di "non avere alcun annuncio hardware in programma", ma quanto pare le cose non stanno esattamente così...

A svelare l'esistenza di un nuovo modello di Nintendo Switch potrebbe essere stata NVIDIA, secondo due analisti (Christopher Rolland e Harlan Sur) la compagnia durante questo anno fiscale vedrà una crescita dei profitti derivati dal comparto gaming grazie alla "seconda generazione di Nintendo Switch", la quale sarà "meno costosa" e probabilmente in grado di generare maggiori profitti per l'azienda.

Interessante anche la dichiarazione del CEO di NVIDIA Jensen Huang, che ha riferito agli investitori di "una crescita delle vendite della divisione gaming nell'immediato futuro", senza però svelarne i motivi... che questi possano essere legati al nuovo modello di Nintendo Switch?

La casa di Kyoto non sembra avere in programma annunci hardware per l'E3 2019, come specificato dal presidente della casa di Mario, non è escluso però che qualcosa possa muoversi nei prossimi mesi...