Nintendo Switch: dal 2020, giochi migliori grazie alle nuove cartucce da 64GB?

Stando a quanto riportato dalla redazione di Anandtech, i vertici di Macronix, l'azienda che rifornisce Nintendo delle memorie utilizzate nelle cartucce dei giochi Switch, si starebbe attrezzando per offrire alla casa di Kyoto l'opportunità di realizzare, finalmente, delle cartucce da 64GB.

Le fonti interne a Macronix citate da Anandtech riferiscono di aver ricevuto una "richiesta insolitamente elevata" di memorie flash da parte di Nintendo, alimentando così i rumor sull'effettiva volontà della casa di Super Mario di offrire al pubblico di Switch dei giochi "migliori" nel corso del 2020: oltre al maggior quantitativo di spazio, infatti, le nuove memorie flash di Macronix dovrebbero garantire un più veloce accesso alla memoria.

Come sottolineano gli stessi autori di Anandtech, però, le indiscrezioni provenienti da Taiwan sembrano non tenere conto del fatto che le cartucce di Nintendo Switch non utilizzano memorie flash come quelle NAND 3D citate dal rumor, bensì quelle XtraROM.

L'impiego di questa tecnologia prevede infatti la gestione di una cache e un controller I/O più performante, da qui l'utilizzo della soluzione XtraROM proprietaria da parte di Nintendo per ridurre i costi di acquisto dei chip. Dietro al sensibile aumento degli ordini sulle memorie flash di Macronix, quindi, potrebbe esserci la volontà della casa di Kyoto di non trovarsi impreparata nel delicato trasferimento degli impianti di produzione dalla Cina al Sud Est asiatico che dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi anni.

C'è anche chi ritiene che Nintendo possa utilizzare queste memorie flash da 64GB solo per le cartucce di determinati videogiochi in esclusiva che vedranno la luce su Switch dal 2020 in poi, come Bayonetta 3 o Zelda Breath of the Wild 2.