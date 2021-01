Nintendo Switch nel 2021: insider cita Zelda BOTW 2, Metroid e Pokemon

Dalle colonne del suo profilo Twitter, l'insider Nintendo conosciuto sui social come PH Brazil ha condiviso tutta una serie di immagini che ritraggono quelli che, a suo giudizio, saranno i principali videogiochi che approderanno su Switch nel corso del 2021.

Gli scatti condivisi dall'insider brasiliano che, in passato, è ottenuto grande visibilità per aver preannunciato i reveal di Monster Hunter Rise e Super Mario 3D All Stars, immortalano i videogiochi che dovrebbero approdare su Nintendo Switch entro la fine dell'anno appena iniziato.

Nell'elenco di PH Brazil, l'insider della casa di Kyoto inserisce l'attesissimo Zelda Breath of the Wild 2 e i nuovi capitoli delle serie di Splatoon, Metroid e Fire Emblem. La lista dell'insider si conclude con un quinto titolo dedicato alla serie di Pokemon, mostrando un'immagine di Dialga che sembra ricollegarsi ai recenti indizi lanciati sui social dagli autori di Game Freak con un tweet che ha alimentato le speranze dei fan per il Remake di Pokemon Diamante e Perla su Switch.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le molle questo genere di indiscrezioni e a considerarle per ciò che sono, ossia dei rumor che potrebbero non trovare alcun riscontro nella realtà. In attesa di ricevere ulteriori riscontri alle anticipazioni dell'insider brasiliano, vi consigliamo di ammirare il nostro ultimo video sulle esclusive Switch più attese nel 2021.