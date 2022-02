Nintendo Switch: 2022 di fuoco con Pokemon, Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta e Splatoon

L'annuncio di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto aggiunge altra carne al fuoco al 2022 di Nintendo Switch, per la console ibrida l'annata in corso si prospetta davvero ricca grazi ad una serie di titoli di alto spessore in arrivo.

Oltre al già uscito Leggende Pokemon Arceus, sono in arrivo Kirby E La Terra Perduta, Mario Strikers Battle League Football, Fire Emblem Warriors Three Hopes, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Pokemon Scarlatto e Violetto, Bayonetta 3, Nintendo Switch Sports, Triangle Strategy, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp e la speranza della community è quella di chiudere l'anno con il botto, ovvero con il lancio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, e chissà che non possano esserci altre sorprese.

Una lineup particolarmente ricca e abbondante che costringerà Nintendo a lavorare tanto sulla pianificazione, per assicurarsi di non sbagliare la finestra di lancio e/o la comunicazione. Non è escluso che qualche titolo possa essere rinviato al 2023 e non è neanche certo che il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild veda la luce quest'anno, al momento il gioco è ancora privo di una data di lancio. Con Pokemon Scarlatto e Violetto in arrivo tra ottobre e novembre, Nintendo vorrà presumibilmente concentrare tutte le sue attenzioni su questi due titoli per la stagione natalizia.