Nintendo Switch: un 2023 da urlo con l'elenco dei giochi in uscita, da Zelda a Pikmin

Con Switch che continua ad essere la console più venduta in UK e nel resto del mondo, la casa di Kyoto è perfettamente consapevole di dover soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico tanto vasto quanto eterogeneo. Con un articolo pubblicato sul proprio sito, Nintendo elenca i giochi più attesi del 2023.

L'approfondimento curato dai gestori del portale ufficiale di Nintendo testimonia il grande lavoro svolto dall'azienda giapponese nel garantire un flusso costante di uscite su Switch, per la gioia dell'oceanica platea di una console che, lo ricordiamo, ha appena superato le vendite del Game Boy.

Il 2023 degli utenti Nintendo Switch sarà incredibilmente ricco, basti pensare all'arrivo nei soli mesi di gennaio e febbraio di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Octopath Traveler 2, Fire Emblem Engage e Kirby's Return to Dream land Deluxe.

Senza nulla togliere agli altri titoli elencati dalla Grande N, il piatto forte dell'offerta contenutistica della prima metà del 2023 è certamente rappresentato dall'arrivo a maggio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'attesissimo sequel di Breath of the Wild.

19 gennaio - Persona 3 Portable e Persona 4 Golden

20 gennaio - Fire Emblem Engage

24 febbraio - Octopath Traveler 2

24 febbraio - Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

17 marzo - Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

12 maggio - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

primavera 2023 - Master Detective Archives: RAIN CODE

Più avanti nel 2023 - Minecraft Legends

Più avanti nel 2023 - Pikmin 4

Più avanti nel 2023 - Disney Illusion Island

2023 - A Space for the Unbound

2023 - Blanc

2023 - THEATRHYTHM FINAL BAR LINE

2023 - Tales of Symphonia Remastered

2023 - Fitness Boxing Fist of the North Star

2023 - Fae Farm

2023 - Have A Nice Death

2023 - STORY OF SEASONS: A Wonderful Life

2023 - PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse

2023 - Disney Speedstorm

2023 - SpongeBob: The Cosmic Shake

2023 - Sea of Stars

Nel recap nintendiano sui videogiochi in uscita nel 2023 su Switch trovano spazio anche i contenuti aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe e Xenoblade Chronicles 3, come pure dei classici N64 GoldenEye 007, Pokemon Stadium e 1080° Snowboarding su Nintendo Switch Online.