Nintendo Switch: più di 23 milioni di giochi venduti nel 2021 in Giappone

Grazie alla nuova edizione di Media Create White Book scopriamo che dal 4 gennaio 2021 al 2 gennaio 2022 sono stati venduti oltre 23 milioni di videogiochi per Nintendo Switch in Giappone, Taiwan e Corea del Sud.

Nello specifico durante il 2021 sono stati venduti in Asia 23,070,515 giochi per Nintendo Switch, 3,695,693 per PS4, 831,915 per PS5, 62,571 per Nintendo 3DS e 4,962 per le console della famiglia Xbox. Nintendo Switch dal canto suo ha piazzato 525 giochi nella classifica dei 1.000 videogiochi più venduti dell'anno, praticamente oltre il 50%, risultato davvero positivo. Poche sorprese invece per quanto riguarda la Top 10 dei giochi per Switch più venduti in Asia nel 2021.

Monster Hunter Rise – 2,201,544 copie vendute Pokemon Diamante – 1,118,240 copie vendute Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 1,064,417 copie vendute Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 1,053,174 copie vendute Ring Fit Adventure – 1,042,308 copie vendute Mario Kart 8 Deluxe – 794,862 copie vendute Mario Party Superstars – 776,133 copie vendute Animal Crossing New Horizons – 740,706 copie vendute Pokemon Perla – 731,667 copie vendute Minecraft Nintendo Switch Edition – 709,110 copie vendute

Monster Hunter Rise domina con oltre due milioni di copie, seguono Pokemon Diamante e Super Mario 3D World + Bowser's Fury a completare il podio. Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è in quarta posizione, in Top 10 trovano spazio anche Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, Minecraft, Pokemon Perla, Ring Fit Adventure e Mario Party Superstars.