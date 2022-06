Nintendo Switch a oltre 25 milioni di unità in Giappone: i 5 giochi più venduti dal lancio

Stando ai nuovi dati diffusi da Famitsu, la famiglia di console Nintendo Switch ha ad oggi raggiunto e superato quota 25 milioni di unità vendute sul mercato giapponese. I numeri prendono in considerazione l'intero ciclo vitale della console ibrida, partendo quindi dall'esordio datato 3 marzo 2017.

Con le sue 25.010,404 unità vendute in Giappone, Switch continua ad essere la console da gaming che va per la maggiore nel Paese del Sol Levante, con PlayStation 5 e Xbox Series X|S che invece arrancano a causa della crisi dei semiconduttori.

Il modello originale di Switch è ovviamente quello più venduto in assoluto, essendo in circolazione da più tempo. La grande N ha successivamente ampliato la famiglia della piattaforma ibrida con la versione Lite e con il modello OLED, nel mentre i fan continuano a sperare in una console next-gen in grado di supportare la risoluzione 4K e le tecnologie più moderne come il DLSS di NVIDIA. Di seguito i numeri di vendita dei tre modelli di Switch registrati sino ad oggi:

Switch: 18,379,851

Switch Lite: 4,754,257

Switch OLED: 1,876,296

Famitsu ha inoltre svelato i cinque titoli più venduti in Giappone su Nintendo Switch. In cima alla classifica troviamo Animal Crossing New Horizons, che ha beneficiato di un notevole boost durante il periodo del primo lockdown del 2020.

Animal Crossing: New Horizons: 7,621,929

Super Smash Bros. Ultimate: 4,895,873

Mario Kart 8 Deluxe: 4,664,614 units sold

Pokemon Sword and Shield: 4,345,336

Splatoon 2: 4,086,738

Intanto, a maggio Switch si è confermata la console più desiderata anche negli USA, mercato sul quale ha conquistato la prima posizione superando PS5 e Xbox Series X|S.