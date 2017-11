Nintendo Switch: il 30% dei possessori utilizza la console in modalità portatile

Stando ai dati diffusi da Nintendo of Japan, circa ildei possessori Switch utilizza la console principalmente in modalità portatile mentre ilnon la toglie mai dalla dock, utilizzando quindi esclusivamente davanti al televisori.

Il restante 50% invece alterna le due modalità secondo le proprie necessità, giocando davanti al televisore in casa e in modalità portatile in altre occasioni oppure quando lo schermo principale risulta occupato da altri membri della famiglia.

La natura ibrida di Switch sembra aver fatto breccia nel cuore del pubblico, come dimostrano anche le ottime vendite della console, la piattaforma ha piazzato oltre sette milioni di unità dal lancio, avvenuto il 3 marzo scorso.