Nintendo Switch: oltre 30 milioni di unità vendute in Giappone, Pikmin 4 resta primo

Oltre ad aver raggiunto quota 129.53 milioni di unità vendute in tutto il mondo, Switch può vantare un nuovo record raggiunto in patria. La console ibrida della grande N ha piazzato ad oggi oltre 30 milioni di console, come ci confermano gli ultimi dati forniti da Famitsu.

Recentemente si fa un gran parlare di Nintendo Switch 2, ma intanto la piattaforma ibrida continua a macinare numeri positivi per Nintendo, specialmente quando si parla di mercato giapponese. Nel Paese del Sol Levante, Switch guadagna il primo posto della classifica hardware settimanale, considerando tutti i modelli tramite cui è distribuita la famiglia di console. In seconda posizione troviamo PlayStation 5 con circa 46mila unità vendute, mentre rimangono basse le cifre di Xbox Series X e Series S.

Switch OLED – 56.212 (5.167.763)

PlayStation 5 – 46.774 (3.495.327)

Switch – 14.543 (19.472.311)

Switch Lite – 7.571 (5.433.435)

PlayStation 5 Digital Edition – 6.437 (551.239)

Xbox Series X – 1.653 (206.554)

PlayStation 4 – 784 (7.890.950)

Xbox Serie S – 193 (268.862)

New 2DS LL (incluso il 2DS) – 18 (1.191.968)

Nintendo domina anche la classifica software, che vede Pikmin 4 trionfare in prima posizione. A seguire troviamo la new entry Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation di Spike Chunsoft e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che chiudono il podio.

[NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 115,697 (517,550) [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation (Spike Chunsoft, 07/28/23) – 18,267 (New) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 14,749 (1,789,784) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,440 (5,396,462) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7,597 (3,207,597) [NSW] CRYMACHINA (FuRyu, 07/27/23) – 7,417 (New) [NSW] Disney Illusion Island (Disney Games, 07/28/23) – 7,172 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 5,782 (1,137,427) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 5,609 (4,071,959) [PS5] CRYMACHINA (FuRyu, 07/27/23) – 5,228 (New)

Tra le novità settimanali troviamo al settimo posto anche Disney Illusion Island, un platform ispirato al genere dei metroidvania. Se siete curiosi di approfondirlo, vi consigliamo la lettura della nostra Recensione di Disney Illusion Island.