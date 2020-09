Nintendo Switch e 35 anni di Super Mario: il nuovo trailer celebra l'idraulico italiano

Icona videoludica conosciuta in tutto il mondo, Super Mario si appresta a festeggiare il proprio 35° compleanno: un traguardo di grande rilievo, che Nintendo si prepara a celebrare in grande stile.

Sono infatti molte le novità a tema Super Mario annunciate nel corso di un breve Direct dedicato. Tra queste ultime figura la raccolta Super Mario 3D All Stars, che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, ma non solo. La Casa di Kyoto ha confermato che anche Super Mario 3D World è pronto a passare dal catalogo Wii U a quello di Nintendo Switch, mentre Animal Crossing: New Horizons si prepara ad accogliere contenuti ispirati all'idraulico baffuto.



Ma Nintendo ci tiene a ricordare agli appassionati che il personaggio è anche il grande protagonista di altre avventure videoludiche già disponibili sull'hardware di Kyoto. Alcune di queste sono state rievocate da un trailer celebrativo, che potete visionare in apertura a questa news. Da Super Mario Odyssey a Mario Kart 8: Deluxe, Super Mario passa senza problemi dai panni di esploratore a quelli di pilota.



Il filmato non include tutti i giochi a tema Mario disponibili su Nintendo Switch: tra gli assenti non possiamo non citare Mario + Rabbids: Kingdom Battle, il peculiare strategico firmato dal team di Ubisoft Milano.