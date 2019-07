Nintendo Switch: 36 milioni di console distribuite, Mario Kart 8 è il gioco più venduto

Sony ha annunciato che PlayStation 4 ha superato quota 100 milioni di console distribuite, arrivano ora anche i dati relativi a Nintendo Switch, che ha da poco raggiunto 36.87 milioni di pezzi distribuiti dal lancio ad oggi.

Il dato è aggiornato al 30 giugno 2019, nel trimestre aprile/giugno 2019 sono state vendute 2.13 milioni di console e 22.61 milioni di giochi per Switch. Nintendo non ha ritoccato le previsioni di vendita che prevedono di distribuire 18 milioni di pezzi tra aprile 2019 e marzo 2020.

La casa di Kyoto ha pubblicato anche la classifica dei dieci giochi Nintendo più venduti per Switch, con Mario Kart 8 Deluxe al primo posto e Super Mario Odyssey a seguire in seconda posizione:

Top 10 Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 17.89 milioni Super Mario Odyssey – 14.94 milioni Super Smash Bros Ultimate – 14.73 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 13.61 milioni Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee – 10.98 milioni Splatoon 2 – 9.02 milioni Super Mario Party – 6.99 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 4.10 milioni 1-2-Switch – 3.01 milioni Mario Tennis Aces – 2.75 milioni

Buon successo anche per Super Smash Bros Ultimate e The Legend of Zelda Breath of the Wild che superano ampiamente quota 13 milioni di copie. Chiudono la classifica New Super Mario Bros U Deluxe, 1-2-Switch e Mario Tennis Aces.