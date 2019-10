Nintendo Switch: 37 milioni di console distribuite, dieci milioni solo in Europa

Nintendo Switch ha raggiunto un totale di 37 milioni di console distribuite in tutto il mondo, di queste dieci milioni sono state distribuite solamente in Europa, altrettante in Giappone e oltre 17 milioni in Nord America.

Le vendite in Europa sono crescite del 30% nei primi nove mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018 e del 40% rispetto al 2017, una crescita costante che dimostra il buon successo delle strategie di marketing della casa di Kyoto.

Ad oggi ben otto giochi per Nintendo Switch hanno superato quota un milione di copie vendute in Europa: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros Ultimate, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Pokemon Let's GO, New Super Mario Bros U Deluxe, Splatoon 2 e 1-2-Switch. Discreti risultati anche per i titoli Third Party, molti quali hanno superato quota 500.000 copie vendute, tra questi troviamo Mario + Rabbids Kingdom Battle, Stardew Valley, Minecraft Nintendo Switch Edition e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Nelle prossime settimane il catalogo software Nintendo Switch si arricchirà di nuove esclusive del calibro di Luigi's Mansion 3 (31 ottobre) e Pokemon Spada e Scudo (15 novembre), entrambi candidati a diventare best seller dell'ormai imminente stagione natalizia 2019.