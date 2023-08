Nintendo Switch e 3DS: dati di vendita sulle IP prime e terze parti di Nintendo

La giornata di oggi è stata Nintendo-centrica con la mole di dati dall'Industry videoludica circa i risultati economici conseguiti dalla Grande N: dopo quanto emerso sul raggiungimento delle 129.5 milioni di unità per Nintendo Switch e delle oltre 18milioni di copie per Tears of the Kingdom, Nintendo Switch è ancora sotto la luce dei riflettori.

Finalmente Nintendo Switch è arrivato a oltre 30 milioni di unità vendute in Giappone e Pikmin 4 continua a mantenere il primato sul fronte software per il mercato della Terra del Sol Levante. Eppure, il recente report proveniente dalla Computer Entertainment Supplier's Association ha rivelato i dati di vendita dei titoli first e third party di Nintendo Switch e Nintendo 3DS. Queste sono informazioni importantissime per conoscere i risultati conseguiti dalle IP facenti direttamente parte del mondo Nintendo e no. Qui di seguito vi riportiamo quanto emerso:

Dati di vendita giochi first party Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe - 52 milioni di unità

Animal Crossing: New Horizons - 41,59 milioni di unità

Super Smash Bros. Ultimate - 30,44 milioni di unità

Pokémon Spada e Scudo - 25,68 milioni di unità

Super Mario Odyssey - 25,12 milioni di unità

Pokémon Scarlatto e Violetto - 20,61 milioni di unità

Super Mario Party - 18,79 milioni di unità

Ring Fit Adventure - 15,22 milioni di unità

Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Eevee - 15,07 milioni di unità

Pokémon Diamante Lucente / Perla splendente - 15,06 milioni di unità

Leggende Pokémon: Arceus - 14,63 milioni di unità

Luigi's Mansion 3 - 12,44 milioni di unità

Super Mario 3D World + Furia di Bowser - 10,82 milioni di unità (+1,97 milioni di unità dal 31 dicembre 2021)

Super Mario 3D All-Stars - 9,07 milioni di unità

Mario Party Superstars - 9,07 milioni di unità

Nintendo Switch Sports - 8,61 milioni di unità

Super Mario Maker 2 - 8,42 milioni di unità (+530.000 unità dal 31 dicembre 2021)

The Legend of Zelda: Link's Awakening - 6,46 milioni di unità (+380.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Kirby e la terra dimenticata - 6,12 milioni di unità

Clubhouse Games: 51 classici mondiali - 4,64 milioni di unità (+640.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Donkey Kong: Tropical Freeze - 4,62 milioni di unità (+500.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Mario Tennis Aces - 4,50 milioni di unità (+220.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Kirby Star Allies - 4,38 milioni di unità (+400.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Fire Emblem: Three Houses - 4,12 milioni di unità (+300.000 unità dal 31 dicembre 2021)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - 4,15 milioni di unità

1-2 Switch - 3,74 milioni di unità (+110.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Paper Mario: The Origami King - 3,47 milioni di unità (+130.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Yoshi's Crafted World - 3,35 milioni di unità (+340.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Metroid Dread - 3,04 milioni di unità

ARMS - 2,72 milioni di unità (+60.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Xenoblade Chronicles 2 - 2,7 milioni di unità (+260.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Mario Golf: Super Rush - 2,48 milioni di unità (+220.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Pikmin 3 Deluxe - 2,4 milioni di unità (+170.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Captain Toad: Treasure Tracker - 2,35 milioni di unità (+220.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di salvataggio DX - 1,99 milioni di unità (+100.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Big Brain Academy: Brain vs Brain - 1,94 milioni di unità (+660 000 unità dal 31 dicembre 2021)

Game Builder Garage - 1,15 milioni di unità

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - 1,88 milioni di unità (+200.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Xenoblade Chronicles 3 - 1,81 milioni di unità

Miitopia - 1,79 milioni di unità (+160.000 unità)

Mario Kart Live: Home Circuit - 1,73 milioni di unità (+150.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - 1,60 milioni di unità (+100.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Nintendo Labo: Toy-Con 01: Variety Kit - 1,42 milioni di unità

Wario Ware: Get It Together - 1,34 milioni di unità

Astral Chain - 1,33 milioni di unità (+50.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Dr. Kawashima's Brain Training per Nintendo Switch - 1,27 milioni di unità (+70.000 unità dal 31 dicembre 2021)Bayonetta - 1,24 milioni di unità

Bayonetta 2 - 1,23 milioni di unità (+190.000 unità dal 31 dicembre 2021)Bayonetta 3 - 1,04 milioni di unità

Dati solo per il Giappone per i first party

Animal Crossing: New Horizons - 10,61 milioni di unità (+540.000 unità dal 31 dicembre 2021)Pokémon Scarlatto e Viola - 6,94 milioni di unità

Mario Kart 8 Deluxe: 6,91 milioni di unità (+1,25 milioni di unità dal 31 dicembre 2021)

Super Smash Bros. Ultimate: 6,84 milioni di unità (+670.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Splatoon 3: 6,32 milioni di unità

Pokémon Spada e Scudo: 5,95 milioni di unità (+390 000 unità dal 31 dicembre 2021)Splatoon 2: 5,26 milioni di unità (+230.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Ring Fit Adventure: 4,05 milioni di unità (+440.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Pokémon Diamante Lucente/ Perla splendente: 3,87 milioni di unità (+80 000 unità dal 31 dicembre 2021)

Leggende Pokémon: Arceus: 3,62 milioni di unitàThe Legend of Zelda: Breath of the Wild: 3,41 milioni di unità (+490.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Super Mario Odyssey: 3,04 milioni di unità (+230.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Super Mario Party: 2,91 milioni di unità (+170.000 unità dal 31 dicembre 2021)Pokemon: Let's Go, Pikachu!/ Let's Go, Eevee! - 2,20 milioni di unità (+20 000 unità dal 31 dicembre 2021)

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics: 51 in tutto il mondo

Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! - 2,20 milioni di unità (+20 000 unità dal 31 dicembre 2021)

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 2 milioni di unità (+400 000 unità dal 31 dicembre 2021)Super Mario Maker 2 - 1,73 milioni di unità (+140 000 unità dal 31 dicembre 2021)

Mario Party Superstars - 1,68 milioni di unità (+550.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury: 1,62 milioni di unità (+220 000 unità dal 31 dicembre 2021)

Kirby e la terra perduta: 1,62 milioni di unità

New Super Mario Bros. U Deluxe: 1,61 milioni di unità (+160 000 unità dal 31 dicembre 2021)

Nintendo Switch Sports: 1,59 milioni di unità

Kirby Star Allies: 1,31 milioni di unità (+110 000 unità dal 31 dicembre 2021)

Luigi's Mansion 3: 1,26 milioni di unità (+170 000 unità dal 31 dicembre 2021)



Terze parti nel mondo

Dragon Ball FighterZ - 2,43 milioni di unità (+420.000 unità)

Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun: 2,27 milioni di unità (+380.000 unità)

Octopath Traveller - 1,9 milioni di unità

Dragon Ball Xenoverse 2 - 1,82 milioni di unità (+270.000 unità)

Dark Souls Remastered- 1,15 milioni di unità

Persona 5 Royal - 1,14 milioni di unità (tutte le piattaforme)

Shin Megami Tensei V - 1,1 milioni di unità

Dati Giappone per titoli terze parti

Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun - 1,10 milioni di unità

Giochi prime parti 3DS in tutto il mondo

Fire Emblem Fates - 3,09 milioni di unità (+40.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Fire Emblem: Awakening - 2,37 milioni di unità (+20.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Style Savvy: Trendsetters - 1,44 milioni di unità

Kid Icarus: Uprising - 1,37 milioni di unità

The Legend of Zelda: TriForce Heroes - 1,36 milioni di unità

Rhythm Heaven MegaMix - 1,03 milioni di unità (+10.000 unità dal 31 dicembre 2021)

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia - 1 milione di unitàStyle Savvy: Fashion Forward - 1 milione di unità

First party solo per il Giappone

Animal Crossing: New Leaf (con amiibo di benvenuto) - 5,95 milioni di unità

Pokemon Sole / Luna - 3,94 milioni di unità

Pokemon Omega Rubino / Alpha Zaffiro - 3,47 milioni di unità

Pokemon Ultra Luna / Ultra Sole: 2,72 milioni di unità

Tomodachi Life - 2,23 milioni di unità

Terze parti nel mondo

Monster Hunter 4 Ultimate - 4,2 milioni di unità

Bravely Default: Flying Fairy - 1,40 milioni di unità

Questi dati di vendita sono rappresentativi del mercato internazionale e di quello giapponese. Le informazioni emerse in data odierna sono alquanto importanti e permettono di comprendere al meglio quanto conseguito da Nintendo in termini di vendite per quel che concerne la console ibrida attualmente supportata e la console portatile della famiglia 3DS.