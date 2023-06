Nintendo Switch: 4 giochi a meno di 7 euro per una estate da sogno!

Continuano i saldi estivi su Nintendo eShop e per l'occasione vi proponiamo una selezione di quattro giochi per Nintendo Switch in vendita a meno di 7 euro, giochi per tutti i gusti e per tutte le tasche... buon divertimento!

Bloodstained Curse of the Moon 4.99 euro

Curse of the Moon è il prequel di Ritual of the Night, l'erede spirituale di Castlevania. Ci troviamo di fronte ad un action platform 2D in Pixel Art che riprende lo stile estetico di Castlevania, Castlevania II Simon's Quest e Castlevania III Dracula's Curse per Nintendo NES. Il gameplay è frenetico e veloce, nei panni di Zangetsu dovremo superare una lunga serie di livelli prima di arrivare allo scontro finale con il supremo Dio del male!

Overcooked! Special Edition 3.99 euro

Affilate i coltelli! In Overcooked! (ecco la nostra recensione di Overcooked!) puoi sfidare i tuoi amici in una folle gara culinaria a chi prepara la pietanza migliore con gli ingredienti a disposizione... dovrete essere pronti a tutto per di soddisfare le esigenze dei clienti! La Special Edition include anche i due DLC The Lost Morsels e Festive Seasoning... un gioco perfetto per divertirsi sotto l'ombrellone in multiplayer!

Alex Kidd in Miracle World DX 6.49 euro

Sasso, carta, forbice! Alex Kidd è tornato con la riedizione di uno dei migliori videogiochi degli anni '80, sicuramente uno dei più celebri. Alex Kidd in Miracle World DX ripropone questo classico SEGA in una nuova veste, con la possibilità di passare in qualsiasi momento alla grafica retrò 8 bit in Pixel Art. Nuovi livelli, boss ancora più agguerriti e colonna sonora rimasterizzata: Alex Kidd torna in grande stile, ora ad un prezzo davvero contenuto.

Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 4 euro

Un piccolo cult, il primo videogioco ufficiale di Bud Spencer & Terence Hill ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica. Tutte le ambientazioni storiche dei film del duo, un sistema di combattimento "alla Bud e Terence", minigiochi a volontà, multiplayer co-op, Dune Buggy rossa, schiaffi, fagioli e la colonna sonora degli Oliver Onions. Cosa possiamo chiedere di più per quattro euro? Per approfondire ecco la nostra recensione di Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans e l'anteprima di Schiaffi e Fagioli 2.