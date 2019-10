Nintendo Switch: 41.67 milioni di console distribuite, Mario Kart 8 è il gioco più venduto

Nintendo ha annunciato che Switch ha raggiunto quota 41.67 milioni di console distribuite dal lancio avvenuto nel marzo 2017. Il dato è aggiornato al 30 settembre 2019 e include anche le vendite di Switch Lite, lanciato il 20 settembre in tutto il mondo.

La casa di Kyoto non ha modificato le previsioni di vendita e si aspetta di piazzare di 18 milioni di console nell'anno fiscale in corso, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020, obiettivo che sembra essere pienamente raggiungibile. Nintendo ha approfittato dell'occasione per rivelare anche i dieci giochi first party più venduti per Nintendo Switch:

Giochi Nintendo Switch più venduti

Mario Kart 8 Deluxe – 19.01 milioni Super Smash Bros Ultimate – 15.71 milioni Super Mario Odyssey – 15.38 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 14.54 milioni Pokemon Let's GO Pikachu & Eevee – 11.28 milioni Splatoon 2 – 9.28 milioni Super Mario Party – 7.59 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 4.59 milioni Super Mario Maker 2 – 3.93 milioni The Legend of Zelda Link's Awakening – 3.13 milioni

In totale ad oggi sono stati venduti 246.01 milioni di giochi per Nintendo Switch, per l'ormai imminente stagione natalizia Nintendo punta su titoli solidi come Luigi's Mansion 3 (disponibile da oggi) e Pokemon Spada e Scudo, in arrivo il 15 novembre in contemporanea mondiale.