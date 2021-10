Nintendo Switch 4K arriva tra 2022/2023 con supporto al DLSS: nuovo rumor

Con il modello OLED a rappresentare attualmente la variante premium della famiglia di console Switch, ci si aspetta che Nintendo stia già programmando una piattaforma di nuova generazione da lanciare nel prossimo futuro.

Il noto insider NateDrake, ritenuto generalmente affidabile, ha rivelato degli interessanti dettagli su quello che potrebbe diventare il diretto successore di Switch. Si parla di una console in progettazione e sviluppo già da diverso tempo, con i dev kit che sarebbero stati spediti agli sviluppatori dalla fine dello scorso anno. L'insider parla di una vera o propria Switch 2 o di Switch 4K (il nome finale sarà ovviamente deciso in base alle decisioni di marketing), che Nintendo vorrebbe lanciare tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. Di seguito, le caratteristiche fondamentali rivelate da NateDrake:

Il 4K sarà raggiunto tramite DLSS ;

; I grandi publisher/sviluppatori hanno ricevuto i kit di sviluppo alla fine del 2020, gli studi più piccoli li otterranno quest'anno;

Non è nativamente retrocompatibile con Switch a causa dell'hardware differente e della mancanza del TX1, tuttavia Nintendo sta cercando di perseguire vie alternative;

a causa dell'hardware differente e della mancanza del TX1, tuttavia Nintendo sta cercando di perseguire vie alternative; Gli sviluppatori stanno lavorando su nuove esclusive, ma anche su alcuni port da PlayStation/Xbox;

Gli sviluppatori mirano a "completare" i loro giochi entro la fine del 2022, ma non significa che verranno necessariamente lanciati in quel periodo.

Uscirà entro il periodo festivo 2022 - inizio 2023. I problemi di produzione rendono difficile fare un pronostico più preciso.

Naturalmente, si tratta di un'indiscrezione non confermata in alcun modo dalle parti ufficiali, con Nintendo che ha persino smentito le precedenti voci sull'esistenza della sua console next-gen. Per questo motivo vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze. Intanto, una nuova analisi ha confermato il supporto al 4K del dock di Switch OLED.