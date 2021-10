Nintendo Switch 4K non esiste, la compagnia tranquillizza nuovamente azionisti e clienti

Il 30 settembre un report di Bloomberg ha confermato l'esistenza di Nintendo Switch PRO con supporto 4K, raggiunta dal giornalista Takashi Mochizuki la casa di Kyoto ha negato l'esistenza di un nuovo modello della console e ora ribadisce con fermezza quanto espresso nelle scorse ore.

Con un post sul profilo Twitter dedicato agli investitori, Nintendo of Japan afferma che "il report è falso, così come false sono le dichiarazioni legate al fatto che Nintendo avrebbe distribuito kit di sviluppo per Nintendo Switch con supporto 4K. Per correttezza nei confronti di clienti e investitori affermiamo che il report non dice il vero."

La compagnia giapponese afferma in chiusura di non avere piani per lanciare altri modelli della console oltre a Nintendo Switch OLED in uscita il prossimo 8 ottobre. Sono in molti ad avere il dubbio che il report di Bloomberg possa a questo punto riferirsi al successore di Switch, una console di nuova generazione con supporto 4K, da sottolineare come la testata parli di almeno undici compagnie in possesso dei dev kit per Switch PRO, tra cui Zynga, la quale ha però negato di aver ricevuto da Nintendo un kit di sviluppo per Switch 4K.

Non sembrano esserci piani dunque per una Switch PRO con supporto 4K, almeno per il momento, nonostante i tanti rumor che si rincorrono da anni.