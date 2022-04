Nintendo Switch 4K o PRO, ci risiamo: per un leaker l'annuncio è dietro l'angolo

Nonostante l'eccezionale successo di Nintendo Switch e le ottime vendite registrate da Switch OLED, la crescente curiosità della community per le strategie nextgen (o anche solo midgen) portate avanti dalla casa di Kyoto continua a fare da grancassa alle anticipazioni dei leaker più disparati.

L'ultima "novità" in tal senso viene fatta rimbalzare sui social dal sedicente leaker conosciuto come Infinite Takes: a suo dire, la presentazione ufficiale del nuovo modello Nintendo Switch 4K (o Pro) sarebbe dietro l'angolo.

Il rumor (tutto da confermare) di Infinite Takes contribuisce ad alimentare il dibattito che sta avendo luogo sui social e sui siti di settore dopo le speculazioni del ben più quotato team di Digital Foundry sul possibile utilizzo di Switch Pro per il video di Zelda BOTW 2. Stando a quanto ipotizzato dal noto collettivo di giornalisti specializzati in comparative grafiche e test prestazionali, le scene di gameplay ammirate nell'ultimo trailer confezionato da Nintendo per annunciarne il rinvio alla primavera del 2023 del sequel di Breath of the Wild sembrerebbero suggerire l'utilizzo di un hardware ben più performante di quello degli attuali modelli di Switch.

La qualità dell'anti-aliasing e delle nuvole volumetriche intraviste nell'ultimo video gameplay di Zelda BOTW 2, secondo il team di DF, sarebbe difficile da individuare persino su videogiochi per piattaforme di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X. Al netto delle analisi condotte da Digital Foundry e dei recenti rumor dell'ultima, sedicente "gola profonda" della Grande N, invitiamo chi ci segue a prendere con le molle ogni genere di indiscrezione riguardante Switch 4K o Pro e a considerarle per ciò che sono.