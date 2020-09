Nintendo Switch 4K: gli sviluppatori stanno lavorando per ottimizzare i loro giochi?

Questa mattina un report di Bloomberg ha confermato nuovamente l'esistenza di Nintendo Switch 4K, con la casa di Kyoto che sarebbe intenzionata a lanciare la nuova console nel 2021 insieme ad una lineup software di alta qualità.

Takashi Mochizuki afferma ora di aver parlato con alcuni sviluppatori (non meglio identificati) al lavoro su giochi 4K per la console, in particolare Nintendo avrebbe chiesto a molti studi di farsi trovare pronti con giochi ottimizzati per questa risoluzione in vista del lancio di un nuovo modello di Switch previsto per l'anno prossimo. Ovviamente nessuna conferma è giunta da parte della casa di Kyoto, un portavoce della compagnia è stato raggiunto da Bloomberg ma non ha voluto commentare il report.

Di Nintendo Switch 4K nel 2021 si parla ormai da molto tempo e sembra che molti giochi Switch siano stati rinviati proprio per essere ottimizzati per la nuova console, tra questi potrebbero figurare anche The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3. Molti analisti vedono Nintendo concentrata sul nuovo hardware, per questo la stagione natalizia 2020 vedrà l'uscita di pochi titoli tra cui Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D All-Stars e l'appena annunciato Hyrule Warriors L'Era della Calamità.

Ribadiamo come quanto riportato sia frutto di un report da parte di una testata autorevole ma in ogni caso manca qualsiasi tipo di conferma da parte di Nintendo.