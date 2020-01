Nintendo Switch: 52.48 milioni di console distribuite, Pokemon Spada e Scudo a 16 milioni

Durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari della compagnia, Nintendo ha annunciato di aver distribuito 52.48 milioni di console Nintendo Switch e Switch Lite in tutto il mondo, dato aggiornato al 31 dicembre 2019.

10.81 milioni di console e 64.64 milioni di giochi sono stati distribuiti durante lo scorso trimestre, nel periodo che va dal primo ottobre al 31 dicembre. A seguito di questo successo, Nintendo ha alzato le previsioni di vendita per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2020) a 19.5 milioni di console distribuite, rispetto ai 18 milioni di pezzi pianificati inizialmente.

La compagnia ha inoltre rivelato i dati di vendita aggiornati (al 31 dicembre 2019) dei principali giochi first party Nintendo. La Top 10 dei giochi più venduti vede Mario Kart 8 Deluxe al primo posto seguito da Super Smash Bros Ultimate e Super Mario Odyssey.

Top 10 Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 22.96 milioni Super Smash Bros Ultimate – 17.68 milioni Super Mario Odyssey – 16.59 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 16.34 milioni Pokemon Spada e Scudo– 16.06 milioni Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee – 11.76 milioni Splatoon 2 – 9.82 milioni Super Mario Party – 9.12 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 5.85 milioni Luigi's Mansion 3 – 5.37 milioni

Fuori dalla Top 10 ma con vendite superiori al milione di copie troviamo The Legend of Zelda Link's Awakening (4.19 milioni), Fire Emblem Three Houses (2.58 milioni), Ring Fit Adventure (2.17 milioni), Astral Chain (1.03 milioni) e Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order (1.02 milioni). In totale ad oggi sono stati venduti 310.65 milioni di videogiochi per Nintendo Switch.