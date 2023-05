Nintendo Switch: 6 anni di successi e incassi per 69 miliardi di dollari

Secondo un report di TweakTown basato sui dati forniti da Nintendo, il progetto Switch avrebbe generato dal 2017 ad oggi entrate per 69 miliardi di dollari grazie alla vendita di 125 milioni di console Switch e un oltre un miliardo di videogiochi.

Scopriamo inoltre che il modello originale (revisionato nel 2019) ha venduto circa 90 milioni di pezzi mentre Nintendo Switch OLED ha piazzato 15 milioni di unità, le restanti 20 sono coperte da Nintendo Switch Lite. Non è un mistero che la console della casa di Kyoto abbia riscosso un notevole successo dal marzo 2017, riuscendo a vendere centinaia di milioni di console in sei anni e oltre un miliardo di giochi fisici e digitali, sia Nintendo che di terze parti.

Tra i giochi più venduti per Nintendo Switch troviamo Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Animal Crossing New Horizons, oltre ovviamente ai videogiochi della serie Pokemon come Leggende Pokemon Arceus e Pokemon Scarlatto e Violetto.

Le previsioni di vendita di Nintendo Switch sono in calo per l'anno fiscale in corso e i giocatori attendono l'annuncio di Nintendo Switch 2, console che comunque non arriverà (almeno) fino ad aprile 2024 stando a quanto dichiarato dal CEO di Nintendo of Japan.