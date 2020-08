Nintendo Switch a 62 milioni di console vendute: superato il NES, si punta a 3DS e Wii

Partendo dagli ultimi dati snocciolati dagli analisti videoludici e dalle agenzie più accreditate, un utente della community di ResetEra stila la classifica delle console Nintendo più vendute e conferma l'avvenuto superamento del NES da parte di Nintendo Switch.

Grazie alle informazioni condivise dagli ultimi report di portali come NPD e Famitsu, scopriamo infatti che nel mese di luglio la piattaforma ibrida della casa di Kyoto ha superato il traguardo delle 62 milioni di copie vendute a livello globale dal 2017, scavalcando così le 61,9 milioni di NES commercializzati dall'azienda nipponica dagli anni '80 ad oggi.

Lo straordinario successo ottenuto da Nintendo con la console ibrida ha recentemente spinto il presidente Furukawa a dichiarare che Switch avrà un ciclo di vita più lungo, una scelta giustificata dall'enorme domanda registrata nei mercati videoludici più importanti e, soprattutto, dall'incrollabile popolarità di IP come Super Mario o Zelda, come testimoniato dai record di Animal Crossing New Horizons.

Nei prossimi anni, Nintendo proverà così a eguagliare il successo raggiunto dalle passate piattaforme dell'azienda come 3DS (a quota 75,87 milioni di copie vendute), Game Boy Advance (81,51 milioni), Wii (101,63 milioni) o Game Boy (118,69 milioni tra versione base e Color), con il sogno malcelato di superare l'apparentemente inarrivabile record dei 154,02 milioni di Nintendo DS.