Nintendo Switch: 79.87 milioni di console distribuite, ecco i giochi più venduti

Nintendo ha annunciato di aver distribuito 79.87 milioni di console Switch al 31 dicembre 2020. Nell'ultimo trimestre la compagnia ha distribuito 11.57 milioni di Switch e Switch Lite e venduto 75.85 milioni di videogiochi.

Nintendo ha alzato le aspettative di vendite per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo) passando da una prima previsione di 24 milioni di console vendute a 26.5 milioni di console Switch distribuite in tutto il mondo. Nintendo ha anche approfittato dell'occasione per aggiornare la lista dei giochi più venduti per Nintendo Switch:

Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milioni Animal Crossing New Horizons – 31.18 milioni Super Smash Bros Ultimate – 22.85 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 21.45 milioni Pokemon Spada e Scudo – 20.35 milioni Super Mario Odyssey – 20.23 milioni Super Mario Party – 13.82 milioni Pokemon Let's Go Pikachu! e Pokemon Let’s Go Eevee! – 13 milioni Splatoon 2 – 11.90 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 9.82 milioni

Vengono poi forniti i numeri relativi ad altre esclusive Nintendo come Luigi's Mansion 3, Paper Mario The Origami King e Mario Kart Live Home Circuit.

Luigi's Mansion 3 – 9.13 milioni

Ring Fit Adventure – 8.68 milioni

Super Mario 3D All-Stars – 8.32 milioni

Paper Mario The Origami King – 3.05 milioni

Clubhouse Games 51 Worldwide Classics – 2.62 milioni

Hyrule Warriors L'Era della Calamità – 2.84 milioni (escluso il Giappone)

Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 1.48 milioni

Mario Kart Live Home Circuit – 1.08 milioni

In totale ad oggi sono stati venduti 532.34 milioni di videogiochi per Nintendo Switch in tutto il mondo.