Nintendo Switch, più di 830.000 unità vendute in una settimana: è record negli USA!

È tempo di record per la Casa di Kyoto: recentemente, infatti, Nintendo Switch ha superato le vendite di PS3 in Giappone, ma ottimi risultati giungono anche dal continente americano.

Il periodo compreso tra 24 e 30 novembre ha infatti visto il colosso videoludico protagonista sul mercato USA. Durante la settimana, Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite hanno venduto congiuntamente più di 830.00 unità: si tratta della miglior settimana di sempre per le vendite di Nintendo Switch negli Stati Uniti! Record anche per il Cyber Monday, che si attesta come il migliore di sempre per l'ammiraglia di casa Nintendo.

Con questi dati, il totale delle console Nintendo Switch vendute nelle Americhe raggiunge la cifra complessiva di 17,5 milioni di unità. Nell'area geografica, la Casa di Kyoto evidenzia anche i risultati conseguiti sul fronte software. Questo il quadro dipinto in seguito all'aggiornamento dei dati di vendita complessivi:

Pokémon Spada e Pokémon Scudo : 3 milioni di copie;

: 3 milioni di copie; Mario Kart 8 Deluxe : 8,5 milioni di copie;

: 8,5 milioni di copie; Super Smash Bros . Ultimate: 8 milioni di copie;

. Ultimate: 8 milioni di copie; Super Mario Odyssey : 6,5 milioni di copie;

: 6,5 milioni di copie; New Super Mario Bros. U Deluxe: 1,5 milioni di copie;

In chiusura, ricordiamo che a partire dalla prossima settimana avrà inoltre inizio la commercializzazione di Nintendo Switch in Cina, come recentemente annunciato da Nintendo e Tencent.