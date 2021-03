Nintendo Switch: 8BitDo svela il Pro 2 Controller con tasti sul retro

8BitDo, il famoso produttore di accessori e periferiche videoludiche, presenta il Pro 2 Controller, l'ultima iterazione della propria linea di pad per Nintendo Switch ma utilizzabile anche su PC e sistemi mobile iOS e Android.

La nuova periferica realizzata dai progettisti di 8BitDo mutua dal Pro Controller di Nintendo Switch il layout di controlli, tasti funzione, trigger e levette analogiche, ma con un design più ergonomico e, soprattutto, con l'introduzione di funzionalità evolute.

Il Pro 2 Controller vanta infatti due tasti supplementari posteriori e, sempre sul retro, un pulsante ulteriore per passare velocemente da un profilo di remapping all'altro. Grazie a questo tasto funzione aggiuntivo, non sarà quindi necessario utilizzare l'app 8BitDo Ultimate Software (comunque disponibile su PC, iOS e Android) per rimappare le levette analogiche, i pulsanti, la vibrazione o la sensibilità dei trigger e scegliere tra profili personalizzati in base al contesto e alle proprie necessità.



L'uscita del Pro 2 Controller di 8BitDo è prevista per il 15 aprile negli Stati Uniti e in Canada, nella triplice versione Nera, Grigia e Bianca ad un prezzo consigliato di 49,99 dollari. Rimaniamo in attesa di scoprire se l'evoluzione del pad Pro+ di 8BitDo sarà commercializzata anche in Europa per tale data.