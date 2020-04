Nintendo Switch: accessi non autorizzati, attacco hacker nelle scorse ore?

Problemi di sicurezza potrebbero affliggere in queste ore l'infrastruttura online di Nintendo, alcuni utenti stanno infatti segnalando accessi non autorizzati e account violati, situazione che farebbe pensare ad un possibile attacco hacker.

La questione è molto dibattuta su Twitter e ResetERA, la maggior parte degli accessi non autorizzati è stata registrata in Russia, al momento Nintendo non si è espressa sull'argomento e dunque non sappiamo se effettivamente sia presenta un problema di sicurezza per quanto riguarda il Nintendo Network, è certo però che le testimonianze riguardo il furto di account si stanno moltiplicando molto rapidamente in queste ore.

Un consiglio sempre valido è quello di cambiare subito la password nel caso abbiate il sospetto che qualcuno sia entrato nel vostro profilo, avendo la premura di attivare anche la verifica in due passaggi che attiva un ulteriore livello di sicurezza. Controllare le posizioni degli ultimi login tramite il sito Nintendo Account vi permetterà di avere le idee più chiare in merito, se notate accessi da posizioni che non vi risultano familiari ci sono buone probabilità che qualcuno conosca la password del vostro profilo, come detto correte subito a cambiarla e modificate anche la password dell'email o altri servizi associati, magari rimuovendo anche le credenziali della carta di credito.