Nintendo Switch e accessibilità: modder crea un controller utilizzabile con una sola mano

Dopo aver ricevuto gli apprezzamenti della community per il DualSense controllabile con una sola mano, lo youtuber Akaki Kuumeri si riaffaccia sui social per annunciare la creazione di un ingegnoso accessorio che consente di utilizzare i due Joy-Con di Nintendo Switch con una mano.

Il nuovo dispositivo creato da Kuumeri consente ai giocatori con disabilità motorie di impugnare con una sola mano entrambi i Joy-Con di Nintendo Switch e di accedere a tutti i tasti dei controller della console ibrida. Il sistema escogitato dal modder, oltretutto, è ambidestro e richiede degli interventi minori all'hardware dei Joy-Con.

Per poter garantire tutte le funzionalità promesse, Kuumeri ha adottato una soluzione alquanto ingegnosa e, per certi versi, persino banale: il suo dispositivo consente l'accesso a ogni pulsante, levetta analogica e trigger dei Joy-Con semplicemente capovolgendo uno dei due controller. La nuova disposizione del pad, infatti, favorisce l'utilizzo di levette supplementari di dimensioni contenute, un fattore che consente l'utilizzo del pad modificato nelle situazioni di gioco più disparate.

Kuumeri testimonia le potenzialità e la grande versatilità del suo dispositivo, attualmente in vendita sul portale Etsy a circa 200 dollari, con un video gameplay che mostra il pad in azione con The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate e Kirby e la Terra Perduta. Prima di lasciarvi al video, vi invitiamo ad approfondire ulteriormente il tema con il nostro speciale su videogiochi, accessibilità e controller per giocatori con disabilità.