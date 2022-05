Nintendo Switch, accessori PS5 e giochi PS4 in offerta da Unieuro

Unieuro lancia il volantino Sconti di maggio con tantissime offerte su migliaia di prodotti, tra questi anche console, videogiochi e accessori Nintendo Switch e PlayStation 5. Ecco i migliori sconti validi online e nei negozi per un periodo limitato (fino al 26 maggio 2022) e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Le cuffie Pulse 3D Wireless di Sony per PS5 costano 89.99 euro con uno sconto di dieci euro sul prezzo di listino, normalmente fissato a 99,99 euro. Sul fronte Nintendo Switch troviamo Nintendo Switch Modello 2019 in versione Joy-Con Grigi o Blu/Rosso Neon in bundle con Minecraft Nintendo Switch Edition a 299.90 euro invece di 329,89 euro.

Nintendo Switch OLED costa invece 389.98 euro in bundle con un gioco a scelta da una lista di titoli selezionati (tra cui Super Mario 3D World + Bowser's Fury). In offerta anche Nintendo Switch Lite con Minecraft Nintendo Switch Edition a 229.90 euro invece di 249,89 euro. Da segnalare anche Super Mario Odyssey in sconto a 49.99 euro, Kirby E La Terra Perduta a 49.99 euro invece di 59.99 euro e Horizon Forbidden West per PS4 + Ricarica PSN da 20 euro a 69.99 euro con un risparmio del 23% rispetto all'acquisto separato dei due prodotti.