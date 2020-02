Nintendo Switch accoglie i Saldi Blockbuster: confermati i primi due giochi!

Buone notizie per tutti i videogiocatori in possesso di Nintendo Switch: a brevissimo prenderà infatti il via sullo store online una nuova ondata di sconti e promozioni.

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, Nintendo Italia ha infatti confermato con un cinguettio il lancio dell'iniziativa "Saldi Blockbuster", che consentirà di acquistare grandi giochi per la console con sconti fino al 75%. La campagna promozionale sarà disponibile su Nintendo eShop a brevissimo: l'appuntamento è infatti fissato per giovedì 13 febbraio, a partire dalle ore 15:00.

Il team della Casa di Kyoto non ha ad ora annunciato quello che sarà il catalogo completo dei giochi inclusi nell'iniziativa, ma da Twitter sono giunti due primi indizi. Osservando attentamente il Tweet in calce possiamo infatti notare come siano presenti immagini afferenti a due titoli Nintendo Switch:

Super Mario Maker 2 : che sarà probabilmente disponibile con uno sconto pari al 33% del prezzo di listino;

: che sarà probabilmente disponibile con uno sconto pari al 33% del prezzo di listino; Fire Emblem Three Houses: anche per questo sembra che lo sconto previsto sia pari al 33% del prezzo intero;

Due titoli sicuramente interessanti: per saperne di più, sulle pagine di Everyeye potete ovviamente trovare la nostra recensione di Fire Emblem Three Houses , a cura di Enrico Di Piramo, e la recensione di Super Mario Maker 2 , realizzata da Andrea Fontanesi.