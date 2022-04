Nintendo Switch accoglie Tormented Souls, il survival horror ispirato a Resident Evil

A due mesi dall'uscita di Tormented Souls su PlayStation e Xbox, PQube e gli sviluppatori di Dual Effect ci ricordano con un video che la loro avventura a tinte oscure ispirata a Resident Evil e Silent Hill è finalmente disponibile anche su Nintendo Switch.

Il survival horror proietta gli appassionati del genere nella lugubre cornice dell'Ospedale Wilderberger, un complesso abbandonato che ha fatto da sfondo a indicibili tragedie. I giocatori devono indossare i panni di Caroline Walker, una coraggiosa ragazza che esplorerà questo misterioso ospedale per andare alla ricerca di due gemelline scomparse.

Insieme alla propria alter-ego, gli utenti possono condurre delle investigazioni e addentrarsi nel complesso per andare a caccia di indizi... e guai. La magione che domina l'area di Winterlake, infatti, sarà piena di mostri e demoni d'ogni sorta che obbligheranno Caroline a ingegnarsi per scampare a morte certa. Sul fronte del gameplay, basta ammirare l'ultimo video per percepire i forti rimandi alle meccaniche dei primissimi episodi di Resident Evil, come pure agli esordi di Silent Hill e all'esperienza thrilling di Alone in the Dark.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al trailer di lancio di Tormented Souls su Nintendo Switch e vi informiamo che l'horror di PQube è disponibile anche su PC, PS4 e Xbox One.