Nintendo Switch accoglie il nuovo update di marzo 2024: cosa cambia?

Tempo di un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch, che in questo fine marzo ha ricevuto l'update 18.0.0 che apporta una serie di migliorie e novità per la celebre console ibrida di casa Nintendo. Ma di preciso quali sono le novità introdotte con l'ultima versione?

Come rivelato ufficialmente da Nintendo, anzitutto l'aggiornamento 18.0.0 introduce i "15 minuti" come opzione aggiuntiva per la modalità Auto-Spegnimento della console quando si gioca tramite TV, mentre il video introduttivo del Parental Control di Switch supporta ora anche la lingua coreana. Infine, come di consueto, l'update migliora la stabilità generale del sistema in modo così da garantire un'esperienza migliore per tutti gli utenti. Si tratta dunque di un aggiornamento abbastanza di routine e senza grosse novità rilevanti, ma con gli immancabili aggiustamenti e migliorie volti a rendere la console ibrida sempre più efficiente.

Nonostante Switch abbia da poco compiuto 7 anni (è stata distribuita per la prima volta nel marzo del 2017), sono ancora numerosi i giochi che vengono distribuiti sulla console dalla casa di Kyoto: i giochi in uscita ad aprile 2024 su Nintendo Switch sono decisamente numerosi e tra gli altri trovano spazio produzioni di spessore quali Grounded, Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, Tales of Kenzera Zau e Planet Of Lana.

Per quanto riguarda invece il futuro, Nintendo Switch 2 sarebbe prevista per marzo 2025 ma per adesso la Grande N non ha ancora svelato nulla di ufficiale sul suo prossimo, atteso hardware.

