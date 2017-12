Nintendo Switch acquistabile in offerta da GameStop per un periodo limitato

In occasione delle festività natalizie, la catena di GameStop ha lanciato una nuova offerta dedicata a: l'ibrida della grande N è acquistabile per un periodo di tempo limitato a 289,99€, al posto dei canonici 329,99€.

La console è proposta in offerta in due differenti colorazioni: neon e il più standard grigio. In aggiunta, per chi fosse interessato ad accompagnare l'acquisto con un gioco, viene offerta la console in bundle con Mario + Rabbids: Kingdom Battle, acclamato titolo strategico sviluppato da Ubisoft Milano che fonde gli universi di Mario e dei Rabbids. Un'ulteriore opzione è costituita da Nintendo Switch in bundle con Mario + Rabbids: Kingdom Battle, 1-2 Switch e lo Starter Kit Plus, all'interno del quale potrete trovare una custodia e altri utili accessori.

Cosa ne pensate di queste offerte? Le terrete in considerazione per fare (o farvi) un regalo natalizio?