Nintendo Switch, addio pirateria: Denuvo lavora a una tecnologia anti-emulatori

Gli esponenti di Irdeto, azienda di cybersecurity famosa in tutto il mondo per il DRM e i sistemi anti-tamper di Denuvo, confermano di essere al lavoro su una nuova tecnologia di Denuvo che promette di bloccare l'esecuzione dei giochi Nintendo Switch su PC tramite emulatori.

Reinhard Blaukovitsch, amministratore delegato di Irdeto, sottolinea come "noi di Denuvo comprendiamo perfettamente che la pirateria ha un impatto profondamente negativo sull'industria dei videogiochi, per questo stiamo lavorando con i nostri partner del settore affinché abbiano a disposizione le più avanzate tecnologie di protezione anticopia. Il nostro team è entusiasta di fornire una soluzione che aiuti gli sviluppatori e gli editori a combattere il problema della pirateria su Nintendo Switch".

A detta del massimo esponente di Irdeto, la nuova tecnologia "sarà perfettamente integrata nel codice dei giochi Switch e non avrà alcun impatto sull'esperienza e sulle prestazioni. La nostra tecnologia integrerà dei sistemi di controllo del codice che bloccheranno l'esecuzione dei videogiochi Switch sugli emulatori".

Il comunicato di Irdeto non fornisce ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di lancio di questa nuova tecnologia, ma suggerisce una sua futura introduzione in tutti i videogiochi commercializzati su Nintendo Switch in funzione del fatto che "l'84% degli sviluppatori è continuamente preoccupato per la pirateria, e il 93% di coloro che adottano soluzioni anti-cheat e anti-manomissione si dicono soddisfatti della protezione offerta loro e dal valore aggiunto che gli viene garantito dalle tecnologie antipirateria".