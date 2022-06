Nintendo Switch si aggiorna ancora, cosa cambia e quali sono le novità?

Nintendo ha pubblicato un minor update per le console della famiglia Switch, un aggiornamento del firmware 14.1.2 disponibile da metà giugno. La versione software non cambia e l'update viene installato silenziosamente senza bisogno di riavviare la console. Ma quali sono le novità di questa versione?

Trattandosi come detto di un aggiornamento silenzioso, non ci sono novità sostanziali, non viene introdotta nessuna nuova funzionalità ma il firmware si limita a lavorare dietro le quinte risolvendo bug e aumentando la stabilità generale del sistema operativo durante l'utilizzo di giochi e applicazioni.

C'è però di più perché Nintendo ha aggiunto decine di parole scorrette alla lista delle "Bad Words", ovvero una lista di termini che non possono essere in alcun modo digitati con la tastiera di Switch. La lista è stata ampliata e secondo quanto scoperto dai dataminer include ora tanti nuovi termini razziali, sessuali e in generale parole scorrette, parolacce e parole usate per offendere persone o determinate etnie e religioni.

Il precedente aggiornamento aveva aggiunto Hdolfaitler alla lista delle parole vietate, questa versione del firmware di Switch prosegue dunque sulla stessa strada arricchendo l'elenco delle Bad Words così da aumentare le misure di sicurezza ed evitare che le persone possano utilizzare tali termini tramite le funzionalità social della console.