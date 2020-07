Nintendo Switch si aggiorna ancora, ecco il firmware 10.1.0

A pochi giorni dal lancio del firmware 10.0.4, Nintendo pubblica un nuovo aggiornamento software per Switch e Switch Lite che aggiorna il sistema operativo della console (o meglio, le console) alla versione 10.1.0... ma quali sono le novità?

In realtà c'è ben poco da segnalare in quanto il changelog ufficiale parla solamente di correzioni di bug, migliorie tecniche e aumento della stabilità durante l'utilizzo di alcune app non meglio specificate. Niente di trascendentale ma in ogni caso vi consigliamo di aggiornare il firmware della console all'ultima versione disponibile, la procedura vi occuperà solamente per pochi minuti trattandosi di un Minor Update privo di nuove funzionalità.

Restando in casa Nintendo vi segnaliamo i rumor sul Nintendo Direct di luglio, secondo vari insider la casa di Kyoto svelerà nuovi titoli questi mese tramite un show trasmesso questa settimana o al più tardi la prossima. Al momento nessuna conferma è giunta, tuttavia alcuni giochi non annunciati sono apparsi nel listino di GameStop, situazione che in passato si è verificata nelle immediate vicinanze di un Nintendo Direct.

Recentemente Shigeru Miyamoto ha parlato del successo di Nintendo Switch svelando a suo avviso quali sono i motivi che hanno portato la console alla fama di cui gode. Siete d'accordo?