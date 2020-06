Nintendo Switch si aggiorna ancora, le novità del firmware 10.0.4

A una sola settimana di distanza dal lancio dell'aggiornamento 10.0.3 per Switch, Nintendo rende disponibile il nuovo firmware 10.0.4, ora disponibile per il download. Vediamo insieme quali sono le novità.

L'aggiornamento in questione non introduce nuove opzioni o funzionalità ma si limita a risolvere un problema emerso con il Nintendo eShop: "abbiamo riscontrato un problema in alcuni territori che impediva di aggiungere una carta di credito all'account. I problemi sono ora stati risolti."

Questa la nota diffusa da Nintendo e che accompagna il firmware 10.0.4, pur trattandosi di un Minor Update l'aggiornamento è obbligatorio per poter continuare ad utilizzare Nintendo Switch Online e il Nintendo eShop, dunque vi consigliamo di procedere subito con il download non appena riceverete la notifica della disponibilità sulla vostra console. Il changelog non riporta ulteriori novità e del resto il precedente firmware si occupava già di "risolvere bug e problemi tecnici aumentando la stabilità del sistema operativo con l'utilizzo di alcune applicazioni."

Lo sapevate? A marzo 2020 sono state vendute oltre quattro milioni di Nintendo Switch, la console è risultata molto popolare durante la quarantena e fortemente voluta da una vasta fetta di pubblico per divertirsi durante questi mesi di riposo forzato.