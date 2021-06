Nintendo Switch si aggiorna: arriva il firmware 12.0.3 disponibile per il download

Nintendo ha reso disponibile nella notte il nuovo firmware 12.0.3 per Switch e Switch Lite, un nuovo aggiornamento software per le due console ora disponibile per il download anche in Italia.

Ma quali novità porta in dote l'aggiornamento 12.0.3? In realtà non ci sono nuove funzionalità di nessun tipo e il firmware si limita a correggere problemi minori e aumentare la stabilità generale del sistema operativo durante l'utilizzo di giochi e app. I dataminer hanno già analizzato il codice sorgente scoprendo come effettivamente non ci siano file o contenuti nascosti di alcun tipo in questo aggiornamento, un minor update di routine per migliorare la stabilità dell'OS.

La prossima settimana si terrà il Nintendo Direct E3 2021, in programma alle 18:00 di martedì 15 giugno, la speranza è quello di poter assistere all'annuncio di nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra i quali anche il tanto rumoreggiato Mario Kart 9. La community spera anche in aggiornamenti per giochi già noti come The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3 mentre Metroid Prime 4 non dovrebbe essere presente, si parla però di un gioco 2D di Samus sviluppato da MercurySteam, già autori di Metroid 2 Samus Returns per Nintendo 3DS.