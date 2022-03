Nintendo Switch si aggiorna: arrivano le cartelle con il firmware 14.0!

A sorpresa, Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 14.0.0 per le console della famiglia Switch (Switch 2019, Switch Lite e Switch OLED), questo update introduce una funzionalità richiesta a gran voce dagli utenti: le cartelle!

Grazie alle cartelle (o meglio, gruppi, questo il termine adottato da Nintendo) è possibile organizzare la propria libreria software creando cartelle differenti in base al genere, allo sviluppatore o a qualsiasi altra vostra preferenza. Si possono creare fino ad un massimo di 100 diversi gruppi con 200 applicazioni ciascuno.

L'aggiornamento 14.0.0 introduce anche novità per quanto riguarda la regolazione del volume dei dispositivi Bluetooth connessi alla console, il volume di cuffie o speaker può ora essere modificato tramite i pulsanti volume + e - della console, senza bisogno quindi di agire direttamente sul dispositivo. A questo proposito vi ricordiamo come collegare le cuffie Bluetooth a Nintendo Switch, seguendo la nostra guida riuscirete a collegare le cuffie in pochi secondi a qualsiasi versione della console.

La funzionalità più gradita è ovviamente l'arrivo delle cartelle, si tratta di una opzione richiesta a gran voce dagli utenti della console sin dal lancio e finalmente Nintendo ha deciso di accontentare le richieste del pubblico permettendo di creare fino a 100 diverse cartelle senza particolari limitazioni.