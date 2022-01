Nintendo Switch si aggiorna: cosa cambia con il firmware 13.2.1?

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 13.2.1 per Switch, Switch Lite e Switch OLED, un nuovo firmware ora disponibile per il download ma che non porta in dote nessuna particolare novità, se non correzioni di bug e migliorie alla stabilità.

Il changelog è, come sempre accade in questi casi, piuttosto sintetico e parla genericamente di "risoluzione di problemi e migliorie per aumentare la stabilità del sistema operativo", il dataminer OatmealDome ha lavorato per cercare i "segreti nascosti" dell'aggiornamento ma non ha trovato nulla di rilevante, se non correzioni di bug legati al Bluetooth e al protocollo SSL.

Niente di troppo importante dunque, classico minor update che si occupa di lavorare dietro le quinte per migliorare la stabilità dell'OS durante l'utilizzo di giochi e applicazioni, mentre non ci sono nuove funzionalità di alcun tipo, per queste dovremo attendere probabilmente il prossimo major update verso 13.5 o addirittura 14.0.0, in ogni caso si tratta solamente di ipotesi e non è detto che i prossimi firmware non contengano novità più sostanziose.

Nintendo Switch è stata la console più venduta del 2021 in USA e durante le festività di fine anno ha registrato ottimi numeri anche in Europa, in particolare in Gran Bretagna e Francia, paesi europei dove la console Nintendo sembra essere particolarmente apprezzata.