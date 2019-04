Nintendo Switch si aggiorna, disponibile il firmware 8.0.1

A sorpresa, Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 8.0.1 per Nintendo Switch, si tratta di un Minor Update che non aggiunge alcuna nuova funzionalità ma si limita a correggere alcuni bug del firmware 8.0.0, migliorando la stabilità generale del sistema.

Eloquente il changelog, che parla solamente di "general system stability improvements to enhance the user's experience", ovvero piccole correzioni per ottimizzare il sistema e migliorare la stabilità a tutto vantaggio dell'esperienza d'uso.

L'aggiornamento 8.0.0 per Nintendo Switch è stato reso disponibile il 16 aprile ed ha portato in dote alcune interessanti novità come nuove opzioni per la catalogazione e la visualizzazione di giochi e app, 15 icone dedicate a Yoshi's Crafted World e Splatoon 2 e la possibilità di trasferire i contenuti dei singoli giochi su altre console Nintendo Switch, oltre a opzioni per il Controllo Parentale in VR Mode 3D utilizzando Labo.

Rumor di oggi vorrebbero il lancio di Nintendo Switch Mini a giugno con presentazione imminente, apparentemente prevista per domani (giovedì 25 aprile) durante la conferenza finanziaria per illustrare i risultati dell'ultimo trimestre e per l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2020.