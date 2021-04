Nintendo Switch si aggiorna: disponibile l'update 12.0.1

Prosegue il costante impegno del colosso di Kyoto nell'offrire al pubblico un costante afflusso di aggiornamenti per la propria console ammiraglia, che accoglie l'arrivo di un nuovo update.

Con la giornata odierna, - martedì 20 aprile - Nintendo ha infatti pubblicato un nuovo aggiornamento destinato a tutti gli hardware parte della famiglia Nintendo Switch, incluso dunque il modello Nintendo Switch Lite. A partire da quest'oggi, la community della Grande N può dunque procedere con il download dell'update 12.0.1. Contestualmente alla pubblicazione della patch di sistema, Nintendo ha condiviso con il pubblico anche le relative note della patch, che tuttavia non offrono molte indicazioni in merito alle aggiunte introdotte. Come spesso accade, infatti, Nintendo offre solamente un generico riferimento ad un incremento di stabilità per il sistema operativo della console. "Miglioramenti generali alla stabilità di sistema volti a migliorare l'esperienza dell'utente", è tutto ciò che Nintendo conferma in merito ai contenuti inclusi nell'aggiornamento 12.0.1.



Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli in merito. Ricordiamo che di recente il team della Grande N ha presentato un'interessante selezione di annunci all'ultimo Indie World Direct, rassegna dedicata alle produzioni indipendenti in arrivo sulla console ibrida. Non cessano nel frattempo rumor e indiscrezioni, con una voce di corridoio che vorrebbe una partnership tra Nintendo e Xbox arrivare in aututnno.