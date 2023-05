Nintendo Switch si aggiorna: disponibile una nuova patch di sistema

A distanza di oltre sei anni dal lancio di Nintendo Switch, la console ibrida del colosso di Kyoto continua a mietere successi, trainata anche dal recente esordio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Prosegue dunque parallelamente anche l'opera di supporto post lancio promossa dalla Grande N nei confronti dell'hardware. Proprio nella giornata di oggi - martedì 30 maggio - Nintendo Switch ha infatti accolto un nuovo aggiornamento dedicato. Con la patch di sistema ora disponibile per il download, i possessori della console possono dare il via al processo di installazione dell'update. In via eccezionale, al termine della procedura non sarà richiesto di riavviare Nintendo Switch.

Da questo dettaglio appare immediatamente evidente come l'aggiornamento non rappresenti un update di grande rilievo per la console ibrida. Con un peso molto contenuto, la patch si limita ad aggiornare la lista di parole il cui utilizzo è vietato all'interno dei server di Nintendo Switch. L'elenco, composto principalmente da termini offensivi, ha dunque subito alcune modifiche, che tuttavia Nintendo non ha presentato all'interno di note alla patch dedicate. Segnaliamo che il nuovo update non apporta modifiche alla versione del sistema operativo della console, recentemente modificata con la pubblicazione del firmware 16.0.3 di Nintendo Switch.