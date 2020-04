Nintendo Switch si aggiorna con il firmware 10.0.0, ora è possibile rimappare i tasti

E' ora disponibile per il download il firmware 10.0.0 per Nintendo Switch e Switch Lite, questo aggiornamento software non si limita a risolvere bug e correggere problemi tecnici ma apporta anche una serie di nuove funzionalità alla console.

Ad esempio fanno il loro debutto i segnalibri per il canale notizie con la possibilità di salvare fino a 300 contenuti preferiti, inoltre viene introdotta la possibilità di trasferire contenuti dalla memoria interna a una scheda esterna e viceversa, limitatamente a software scaricabili, aggiornamenti e DLC ma non salvataggi dei giochi.

Nel menu principale viene aggiunta anche l'opzione per rimappare i tasti dei Joy-Con e del Controller PRO, nonchè dei pulsanti di Nintendo Swich Lite, ogni sistema potrà memorizzare un massimo di cinque diverse configurazioni. Migliorata anche la sezione Attività e infine segnaliamo il debutto di sei nuove immagini profilo tutte dedicate ad Animal Crossing New Horizons.

Non mancano come detto correzioni di bug e migliorie "sotto il cofano" per migliorare la stabilità del sistema operativo e in generale garantire una miglior esperienza d'uso. Il rollout del firmware è iniziato nella notte in Nord America, il download è già disponibile anche in parte dell'Europa, entro la giornata di oggi la notifica della disponibilità dovrebbe raggiungere tutti i possessori di Switch e Switch Lite.