Nintendo Switch: il firmware 10.0.1 aumenta la stabilità della console

Nintendo ha pubblicato in queste ore il nuovo firmware 10.0.1 per Nintendo Switch e Switch Lite, un minor update che non include sostanziali novità limitandosi a risolvere alcuni problemi e migliorare la stabilità generale.

Il firmware 10.0.0 per Nintendo Switch diffuso la scorsa settimana ha aggiunto la possibilità di utilizzare i segnalibri per il canale notizia, il supporto per il trasferimento dei contenuti dalla memoria interna a una scheda esterna (ma non per i salvataggi), opzioni per rimappare i tasti e sei nuove immagini profilo a tema Animal Crossing New Horizons.

Questo nuovo aggiornamento software si limita a correggere bug e problemi tecnici con l'obiettivo di aumentare e migliorare la stabilità generale durante l'utilizzo di alcune app non meglio specificate, in ogni caso come detto si tratta solamente di un firmware di manutenzione.

In queste ore Nintendo sta investigando sulla possibile violazione di account Switch, a inizio settimana in molti hanno segnalato accessi non autorizzati dai propri profili, avvenimento che ha fatto pensare ad un attacco hacker in corso, la casa di Kyoto sta attualmente monitorando la situazione prima di esprimersi a riguardo, il consiglio più valido resta quello di cambiare la password per una maggior sicurezza.