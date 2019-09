Nintendo Switch si aggiorna con il firmware 9.0, disponibile ora

Nintendo ha pubblicato il firmware 9.0.0 per Switch, ora disponibile per il download. Questo aggiornamento risolve vari problemi "dietro le quinte" e migliora la stabilità generale del sistema operativo durante l'utilizzo di app e giochi.

Oltre ad apportare varie migliorie, l'update introduce anche alcune novità interessanti come l'opzione ricerca nel Canale Notizia, una opzione per configurare la sensibilità dello schermo touch, la possibilità di inserire allarmi per le notifiche e una voce nel menu per invitare gli amici in una partita online, solamente nei giochi compatibili.

Tra le novità più importanti dell'autunno per Nintendo Switch citiamo l'arrivo dei giochi SNES nel catalogo Switch Online. Al momento la casa di Kyoto ha distribuito i primi venti titoli per gli abbonati, tra cui Super Mario Kart, Super Metroid, Super Mario World, Yoshi's Island Super Mario World 2, Demon's Crest, F-Zero, Breath of Fire, Kirby's Dream Course, Star Fox e Super Ghouls 'n Ghosts solamente per citarne alcuni.

Nelle scorse ore invece è stato scoperto un brevetto legato alla realtà virtuale su Switch, non è escluso che dopo l'esperimento con Nintendo Labo VR Kit la casa di Kyoto stia pensando ad un hardware dedicato capace di portare la Realtà Virtuale ad alti livelli sulla sua piattaforma. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.