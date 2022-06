Nintendo Switch si aggiorna: hdolfaitler si aggiunge alla lista delle parole vietate

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 14.1.2 per le console della famiglia Switch (Switch 2019, Switch Lite e Switch OLED), si tratta di un minor update che va a risolvere alcuni problemi minori senza aggiungere però nuove funzionalità.

Il changelog di Nintendo parla genericamente di "migliorie alla stabilità e all'esperienza utente" senza specificare altro, come sempre però a indagare ci ha pensato il dataminer OatmealDome che ha analizzato il codice sorgente del nuovo firmware per scoprire quali novità porta effettivamente in dote.

Il software 14.1.2 aggiorna alcune librerie bus e Package 2 che contengono elementi fondamentali per il funzionamento del kernel e della scheda madre, inoltre viene aggiornato anche il protocollo Bluetooth. Interventi, come detto, dietro le quinte, tra queste piccole modifiche viene anche segnalata l'aggiunta del termine hdolfaitler tra le "Bad Words" che non possono essere scritte con la tastiera di Switch, in tutte le lingue.

Si tratta della variante di un nome che è già impossibile scrivere su Nintendo Switch in versione completa e/o abbreviata, in questo modo la casa di Kyoto vuole impedire che il termine venga utilizzato digitando sulla tastiera della console e magari usato come nickname o inviato come messaggio. Non ci sono altre migliorie previste da questo aggiornamento, l'update è già disponibile per il download.