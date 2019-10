Nintendo Switch si aggiorna con il nuovo firmware 9.0.1

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento firmware 9.0.1 per Switch e Switch Lite, si tratta di un minor update che risolve alcuni problemi di stabilità e corregge vari bug del sistema operativo con focus su due problematiche in particolare.

Nello specifico l'aggiornamento software risolve un bug che potrebbe causare freeze/crash del sistema operativo durante l'utilizzo di determinati giochi (non meglio specificati) inoltre viene corretto un bug legato alla comparsa delle istruzioni sulla rimozione dei Joy-Con su Nintendo Switch Lite.

Il firmware 9.0.1 non apporta dunque nuove funzionalità di alcun tipo, limitandosi ad operare nel "dietro le quinte" con l'obiettivo di rafforzare e migliorare il sistema operativo della console. L'aggiornamento è disponibile ora per il download su Nintendo Switch e Switch Lite.

Entro la fine dell'anno Nintendo dovrebbe pubblicare anche il firmware 10.0 il quale dovrebbe però introdurre nuove funzioni e caratteristiche, trattandosi di un major update. Restiamo in attesa di eventuali novità in merito, nel frattempo vi invitiamo a scaricare l'aggiornamento per avere un OS in forma e privo di problemi critici.